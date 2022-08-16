Petek Dinçöz, gençlik aşkı Nida Büyükbayrakdar ile bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler! | Video
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 5 ay önce Serkan Kodaloğlu ile evliliğini bitirdi. Miami’ye yerleşen Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile nişanlandı. Aradığı aşkı Nida Büyükbayraktar’da bulan Dinçöz, bugün evlendi. Beşiktaş’ta lüks bir otelde düğün yapan ünlü şarkıcının mutluluğu yüzünden okunuyordu. İşte Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar’ın düğününden ilk kareler!