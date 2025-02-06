Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirerek hayranlarını korkuttu. Sosyal medyada bir video paylaşan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıp kısa süre içerisinde o paylaşımı sildi.