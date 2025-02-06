Video Magazin Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video

Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video

06.02.2025 | 12:10

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirerek hayranlarını korkuttu. Sosyal medyada bir video paylaşan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapıp kısa süre içerisinde o paylaşımı sildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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