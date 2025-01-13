Video Magazin Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video
Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video

Sibel Can'ın sahne tarzı sosyal medyada gündem oldu | Video

13.01.2025 | 13:47

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ağustos ayında giydiği kıyafet sosyal medyada yine gündem oldu.

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