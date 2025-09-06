Survivor Almeda Baylan'dan gözyaşları içinde boşanma açıklaması! "Ben bunu hak etmedim!" | Video

Survivor 2025 sezonunda adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baylan, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayıracağını duyurdu. Ünlü isim, hem Survivor sürecine dair bilinmeyenleri hem de evliliğinde yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaştı. İşte o anlar…