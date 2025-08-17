Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan’ın aracı takla attı! Kazadan sonra şoka girdi!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Almeda Baylan, bugün trafik kazası geçirdi. Almeda Baylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı aracın uçurumdan düştüğünü ve beş takla attığını dile getirdi. İşte ünlü ismin geçirdiği kaza sonrası yaşadığı o anlar!