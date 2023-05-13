Ünlü modacı Zeynep Tunuslu: "Bu sene kazananın yanındayım, Erdoğan'a oy vereceğim" | Video
Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zeynep Tunuslu, "60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim modum kırıldı. Bu kez Tayyip Bey'e vereceğim ben de sevineceğim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
00:13
00:46
00:23
00:12
00:16
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evliliği tek celsede bitti! | Video 08.05.2023 | 16:05
00:36
00:46
00:48
03:08
00:18
Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video 05.05.2023 | 09:09
00:15
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video 05.05.2023 | 09:03
00:15
Hande Erçel güzelliğiyle büyüledi | Video 04.05.2023 | 13:11
00:24
Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgiliye 7 ay 15 gün hapis | Video 04.05.2023 | 11:54
00:35
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dansı sosyal medyaya damga vurdu | Video 03.05.2023 | 22:43
00:30
01:29
03:05
Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası | Video 03.05.2023 | 11:02
00:22
03:05
Gülşen'in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor | Video 02.05.2023 | 09:36