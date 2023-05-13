Ünlü modacı Zeynep Tunuslu: "Bu sene kazananın yanındayım, Erdoğan'a oy vereceğim" | Video

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Zeynep Tunuslu, "60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim modum kırıldı. Bu kez Tayyip Bey'e vereceğim ben de sevineceğim" dedi.