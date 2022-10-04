Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ödülünü aldı pozunu verdi! | Video

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Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği 26. Altın Objektif Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu. 'Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Gökçe Bahadır, törene eşi Emir Ersoy ile geldi. Bahadır, bugün sosyal medyada ödül gecesinden paylaşımda bulundu.