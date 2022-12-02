Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: "Ciddi bir şey anlatıyorum!" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Özge Özpirinççi kızı Mercan'ın 1. yaşını bu video ile kutladı 02.12.2022 | 13:50
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Gupse Özay'dan "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara esprili yanıt | Video 28.11.2022 | 10:16
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Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
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Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
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Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
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Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
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Cem Yılmaz'a Erşan Kuneri dizisi için dava açıldı | Video 21.11.2022 | 10:16
Dün akşam gerçekleşen GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu. Kaygılaroğlu, "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.