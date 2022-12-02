Video Magazin Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: "Ciddi bir şey anlatıyorum!" | Video
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki:

Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: "Ciddi bir şey anlatıyorum!" | Video

02.12.2022 | 15:36

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Dün akşam gerçekleşen GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu. Kaygılaroğlu, "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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