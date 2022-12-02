Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: "Ciddi bir şey anlatıyorum!" | Video

Dün akşam gerçekleşen GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu. Kaygılaroğlu, "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.