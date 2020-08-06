Beşiktaş'ta Badou Ndiaye sesleri!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş orta sahasında Elneny'nin kiralık olması, Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan'ın da transfer dedikodularına ismi karışması bu bölge için transfer ihtiyacını doğurdu. Siyah beyazlılara bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi. Ndiaye, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da top koşturdu. İşte detaylar...