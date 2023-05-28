Beşiktaş'ta Ghezzal ile yollar ayrılıyor | Video
Cezayir'de yayın yapan Fennec Football'a göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
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