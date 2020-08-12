Video Spor Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur

Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur

Emre Kılınç: Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur
12.08.2020 | 19:42

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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'da olmak benim için büyük gurur." dedi.

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