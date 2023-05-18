Manchester City 4-0 Real Madrid | Şampiyonlar Ligi'nde finali adı belli oldu | Video

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali heyecanı nefesleri kesmeye devam ediyor. 1-1 biten ilk turun rövanşında Manchester City, evinde Real Madrid'i tarihi bir hezimete uğratarak 4-0 mağlup etti ve İstanbul'a giden son bileti almış oldu. Bu skorla beraber Inter'in İstanbul'da oynanacak dev finalde rakibi Manchester City oldu.