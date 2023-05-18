Manchester City 4-0 Real Madrid | Şampiyonlar Ligi'nde finali adı belli oldu | Video
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali heyecanı nefesleri kesmeye devam ediyor. 1-1 biten ilk turun rövanşında Manchester City, evinde Real Madrid'i tarihi bir hezimete uğratarak 4-0 mağlup etti ve İstanbul'a giden son bileti almış oldu. Bu skorla beraber Inter'in İstanbul'da oynanacak dev finalde rakibi Manchester City oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
TFF Başkanı Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması | Video 18.05.2023 | 09:47
01:21
Fenerbahçe - Trabzonspor MAÇI Muhtemel 11'ler belli oldu | Video 18.05.2023 | 09:15
01:21
Fenerbahçe - Trabzonspor CANLI İZLE TODTV Beinsports 18.05.2023 | 08:48
00:46
01:01
Bakan Kasapoğlu’ndan Hakan Çalhanoğlu’na tebrik telefonu | Video 17.05.2023 | 12:31
01:01
Bakan Kasapoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu! | Video 17.05.2023 | 11:45
06:49
00:28
Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video 10.05.2023 | 10:25
00:29
09:56
09:56
Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:16
02:41
03:20
01:40
10:20
00:57
05:55
06:08
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 04.05.2023 | 08:50
04:49
Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video 03.05.2023 | 14:29
05:42
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 03.05.2023 | 14:30