PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe Ramazan ayını unutmadı...

Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan PSG'nin yıldızları Ramazan ile ilgili bir video yayınladı. Brezilyalı Neymar, Kylian Mbappe, Veratti, Icardı, Idrissa Gueye gibi futbolcular Müslüman alemi için çok önemli olan mübarek Ramazan ayını kutladı.