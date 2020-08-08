Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kulüpleriyle sözleşmeleri biten Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri değerlendiren radyo programcısı Salim Manav, "Barış Sungur Fenerbahçe'de, bugün sözleşmeyi imzalayacak. Başkan onay verirse Bilal Budak da sarı-lacivertlilere imza atacak" dedi.