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OTOMATİK OYNAT
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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Adam Stachowiak açıklaması 26.04.2020 | 21:00
01:01
Trabzonspor'dan Serdar Gürler'e kanca! 26.04.2020 | 15:10
03:01
Transfer piyasası değişecek 26.04.2020 | 14:51
00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Agüero bakın nasıl tepki verdi 26.04.2020 | 14:50
00:39
Trabzonspor Rezan Çorlu'nun peşinde 26.04.2020 | 14:49
00:59
Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım 26.04.2020 | 14:49
01:01
Trabzonspor Serdar Gürler'i istiyor 26.04.2020 | 14:48
01:26
Abdullah Avcı: Teklifler aldım 26.04.2020 | 14:47
00:55
Boateng: Beşiktaş'ta kendimi yeniden buldum 26.04.2020 | 14:47
00:51
Galatasaray'da Hasan Ali Kaldırım iddiası 26.04.2020 | 14:46
01:41
Galatasaray'da feda krizi 26.04.2020 | 14:46
00:37
Galatasaray'da Marcao'ya indirim olmayacak 26.04.2020 | 14:45
00:46
Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız 26.04.2020 | 14:45
01:00
Stephen Appiah yaşlanmıyor! 26.04.2020 | 11:50
00:09
Naci Ünüvar karantinada şov yaptı 26.04.2020 | 01:28
00:12
‘Agüero’ ile gol kaçıran Sergio Agüero'dan eğlendiren görünüler 26.04.2020 | 00:55
07:30
Futbola ne zaman dönecek? Veli Kavlak açıkladı 25.04.2020 | 23:24
01:03
Semih Kaya'dan müthiş türkü performans! 25.04.2020 | 21:38
08:13
Erman Toroğlu'ndan flaş tescil yorumu 25.04.2020 | 19:59
01:40
Mehmet Sepil: Maçlar 12 Haziran'da başlayabilir 25.04.2020 | 14:51
Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda gösterdiği performansın yanı sıra yaptığı gol sevinci ile taraftarların kalbine giren Stephen Appiah, yıllara meydan okuyor. Ganalı yıldız, spor salonunda yaptığı çalışmayı sosyal medyadan paylaşırken fit görüntüsü ile dikkat çekti.2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Stephen Appiah yıllara meydan okuyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken 39 yaşındaki eski futbolcu, spor salonunda çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.