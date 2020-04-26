Stephen Appiah yaşlanmıyor!

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda gösterdiği performansın yanı sıra yaptığı gol sevinci ile taraftarların kalbine giren Stephen Appiah, yıllara meydan okuyor. Ganalı yıldız, spor salonunda yaptığı çalışmayı sosyal medyadan paylaşırken fit görüntüsü ile dikkat çekti.

2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Stephen Appiah yıllara meydan okuyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken 39 yaşındaki eski futbolcu, spor salonunda çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.