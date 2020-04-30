Video Türkiye İstanbul'un virüs haritası

İstanbul'un virüs haritası

İstanbul'un virüs haritası
30.04.2020 | 10:52
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Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul corona virüs vaka yoğunluk haritası...

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