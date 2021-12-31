Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel’i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı!
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Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan saplantılı hayran Muhammed Erkam A.'nın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar böyle görüntülendi.