Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel’i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan saplantılı hayran Muhammed Erkam A.'nın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar böyle görüntülendi.