1 aydır yaşam savaşı veriyordu! Cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybetti | Video
Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., 1 aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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