13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video

14.10.2025 | 15:22

Konya'da 5 kız öğrencisi, okulda tartıştıkları Z.D.K.'nin (12) evinin kapısına bıçakla dayandı. Evin kapısını tekmeleyerek, küfredip hakaretlerde bulunan öğrenciler, bir süre sonra binadan ayrıldı. O anlar, Z.D.K. tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, öğrencilerin binaya giriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasında yer aldı.

Olay, 2 Ekim günü Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde meydana geldi. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda eğitim gören Z.D.K., okul çıkışında, bir arkadaşıyla eve geldi. Bu sırada okulda makyajlarını eleştirdiği için tartıştıkları 13 ile 14 yaş arasındaki 5 kız öğrenci, kapıya gelerek Z.D.K.'den dışarı çıkmasını istedi. Birinin elinde bıçak olduğunu fark eden Z.D.K., kapıyı açmadı. 5 kız, küfredip, hareketlerde bulunduktan sonra apartmandan ayrıldı. Z.D.K. de o anları da cep telefonu kamerasıyla, kapı dürbününden de görüntülemeye çalıştı. 5 kızın apartmana girdiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan kız öğrencilerin ellerinde bıçakla Z.D.K.'nin evinin adresini öğrenmek için bir bakkalın çırağını köşeye sıkıştırdığı anlar da yine güvenlik kameralarına yansıdı.

'BİRİNİN ELİNDE BIÇAK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'
Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Mesut Kızılok, "5 kişilik bir kız grubu, kızım evdeyken geliyorlar. Evde herhangi bir aile bireyi yoktu. Birinin elinde de bıçak olduğunu görüyoruz. Kamera kayıtlarına da yansıyor. Eve geldiklerinde pencereye tırmanmak istiyorlar, eve giriş noktası arıyorlar. Benim bunlardan anladığım eve girselerdi, Allah korusun istenmeyen sonuçlar olabilirdi. Bu istenmeyen bir durum. O çocuklar adına da çok üzülüyorum. O çocuklar da bizim geleceğimiz ve yaşları çok küçük. Maalesef nereden böyle bir özentiye kapılıyorlar bilmiyorum ama kızım kapıyı açmış olsaydı bunun sonuçları vahim olabilirdi" dedi.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'
Mesut Kızılok, "Polise şikayetçi olduk ve bir dosya oluşturduk. Ülkemizin gündemlerinden biri de maalesef akran zorbalığı. Bunun cinayetle sonuçlananları var, yaralanan çocuklar var. Hiçbirimizin çocuğunun böyle olmasını istemiyorum. Bunun nedenleri araştırılıp, gerekli merciler tarafından önlemi alınmalı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben çocuğumun hayati tehlikesi olduğu için okula gönderemiyorum. Hayati riski olduğu için eğitiminin yarıda kalacağını bildiğim için gönderemiyorum. Çünkü kimseye güvenemiyorum" diye konuştu.

Diğer yandan ailenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma sürüyor

