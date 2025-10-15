Video Yaşam 15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video

15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video

15.10.2025 | 10:10

Afyonkarahisar'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, dehşete düşüren kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İhsaniye ilçesi Emre Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre El, yönetimindeki 64 AES 832 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.K. idaresindeki 06 AL 9820 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri takla atarak durabilirken diğeri ise şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Emre El, A.A.K. (14), A.S. (15) ve M.K.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Emre El yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde otomobillerin çarpışması ve ardından savrularak şarampole girmeleri yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:30
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 10:10
Batman’da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 09:50
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 02:32
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 15.10.2025 | 09:21
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 00:34
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 15.10.2025 | 09:14
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 00:48
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 14.10.2025 | 20:39
Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 06:24
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 14.10.2025 | 16:47
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 04:52
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 14.10.2025 | 15:22
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 02:06
Muş’ta tren öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:21
Güllü’nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 00:47
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 14.10.2025 | 14:53
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 00:35
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 14.10.2025 | 14:38
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 00:17
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 14.10.2025 | 14:13
Laleli’de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 02:27
Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 14.10.2025 | 12:52
Tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı! O anlar kamerada | Video 00:38
Tramvayın altında kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı! O anlar kamerada | Video 14.10.2025 | 12:46
Alanya’da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 00:16
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36
Kendi selasını okutan adam: ’Canım çok sıkkındı’ | Video 02:11
Kendi selasını okutan adam: 'Canım çok sıkkındı' | Video 14.10.2025 | 11:25
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 00:22
İstanbul’daki kuyumcu soygunundaki 130 bin dolar Sakarya’da ele geçirildi | Video 14.10.2025 | 11:16
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 01:37
JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 14.10.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 00:11
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 14.10.2025 | 09:25
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 01:24
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY