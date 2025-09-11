Video Yaşam 2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video
2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video

2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video

11.09.2025 | 09:15

Van’da 2 ayrı otelin çalışanları arasında çıkan kavgada 20 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "İki otel çalışanları arasında sopalı kavga olduğuna dair" paylaşımlar hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanmış, 6 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video 00:20
2 ayrı otel çalışanlarının kavgasında 20 kişi gözaltına alındı | Video 11.09.2025 | 09:15
Bodrum’da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video 00:25
Bodrum'da tepki çeken görüntü! Soyu tükenen balığı limanda zıpkınla vurdular | Video 11.09.2025 | 09:13
Ümraniye’de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 03:36
Ümraniye'de İETT otobüsüne otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 11.09.2025 | 09:13
SON DAKİKA: Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:31
SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 11.09.2025 | 08:58
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 00:59
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 00:32
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56
Sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon: 46 gözaltı | Video 00:34
Sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon: 46 gözaltı | Video 10.09.2025 | 14:37
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
Alanya’da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 00:34
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayayı darbeden baba-oğul yakalandı | Video 10.09.2025 | 13:42
Sevgi’nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 00:25
Sevgi'nin, kendisini katleden eşi ve çocuğuyla yürüdüğü görüntüler soruşturma dosyasına girdi | Video 10.09.2025 | 13:28
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 00:14
Otoyolda ters yönde giden sürücü trafikteki insanların canını hiçe saydı | Video 10.09.2025 | 12:42
Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu! | Video 04:17
Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu! | Video 10.09.2025 | 12:23
Ankara’da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 03:55
Ankara'da dehşet: 15 yaşındaki Fatih Acacı yaşıtı tarafından öldürüldü! İşte cinayete ait görüntüler... | Video 10.09.2025 | 11:59
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye’nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 12:40
Eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü! Türkiye'nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 10.09.2025 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY