2021 Sonbahar - 2022 Kış modasında trendler ne? Tasarımcı Tuğba Atasoy'dan özel giyim tüyoları... Saç ve makyaj trendleri...
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2021 Sonbaharı saç ve makyaj trendleri neler? Her gardropta olması gerekenler... Türk kadınına özel giyim tüyoları... 2021 ve 2022'de aksesuar modasında neler var? Tasarımcı Tuğba Atasoy, atv 'Kahvaltı Haberleri'nde Hilal Özdemir'in sorularını cevapladı ve 2021 Sonbahar - 2022 Kış modasını canlı yayında değerlendirdi...