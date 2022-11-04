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OTOMATİK OYNAT
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Şişli'deki korkunç cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:39
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22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 14:04
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Karaman'da hemşire kuzenini silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 04.11.2022 | 12:23
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Adamı öldürüp kadını kaçırmışlardı, adliyeye sevk edildiler | Video 04.11.2022 | 12:50
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Pendik’te petshopta pes dedirten görüntüler kamerada | Video 04.11.2022 | 12:29
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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04.11.2022 | 11:37
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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu! 2 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2022 | 10:27
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Sakarya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 04.11.2022 | 10:58
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Kanalizasyona düşen kedi böyle kurtarıldı | Video 04.11.2022 | 10:22
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Torbacılara özel harekatla gündüz vakti baskın kamerada | Video 04.11.2022 | 10:22
Fetullahçı Terör Örgütü’ne(FETÖ) yönelik örgütün güncel askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 22 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.