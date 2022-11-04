Video Yaşam 22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video

22 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video

04.11.2022 | 14:04

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne(FETÖ) yönelik örgütün güncel askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 22 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri koordinesinde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve mali yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonunun devamı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde merkezi Eskişehir olmak üzere; Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'da bulunan 23 adrese baskın düzenlendi. 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Arasında meslekten ihraç subaylar, doktor, mühendis ve öğretmen bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 22 şüpheli, savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edildi. 500 bin TL değerinde döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirilmişti Operasyon çerçevesinde 7 ildeki adreslerde yapılan aramalarda; 7 bin 670 Euro, 16 bin 75 Amerikan doları ve 29 bin 500 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 500 bin TL değerinde para ve çeşitli ziynet eşyası ele geçirilmişti. Ayrıca şüphelilerin iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştı.

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