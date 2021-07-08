Video Yaşam 3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video

3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video

3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video
08.07.2021 | 16:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:23
Çanakkale’nin Bozcaada'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 08.07.2021 | 17:06
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 03:33
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 08.07.2021 | 16:49
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 00:18
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 08.07.2021 | 16:47
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 02:51
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 08.07.2021 | 16:27
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 05:40
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 08.07.2021 | 16:41
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 00:22
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 08.07.2021 | 16:28
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 02:21
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 08.07.2021 | 16:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 01:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 08.07.2021 | 16:05
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 09:48
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 08.07.2021 | 15:38
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 01:47
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 08.07.2021 | 16:03
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 02:26
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 08.07.2021 | 15:34
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:28
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 08.07.2021 | 15:02
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 01:04
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 08.07.2021 | 14:45
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 05:11
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 08.07.2021 | 14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 00:29
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 08.07.2021 | 14:21
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 00:59
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 08.07.2021 | 14:19
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 00:45
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 08.07.2021 | 13:33
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 08.07.2021 | 13:33
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 08.07.2021 | 13:33
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 02:37
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 08.07.2021 | 13:33

3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekmeyi başaran tarihi Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda hızla ilerlerken, vadinin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları ile test uçuşları başarı ile gerçekleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisindeki tarihi Frig Vadisi sıcak hava balonu uçuşu ile tanıştı. Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği bir çok proje ile son zamanlarda adını daha fazla duyurmayı başaran Frig Vadisi'nin şimdide Ege bölgesinin Kapadokya'sı olması için adımlar atmaya başladı. Vadinin en gözde noktalarından birisi olan İhsaniye ilçesi Döğer beldesi sınırlarındaki Emre Gölü'nde yapılan sıcak hava balonları ile yapılan test uçuşları başarı ile tamamlandı. Gün doğumunda gerçekleşen uçuşta göl, Frig eserleri ve balonlar seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Balon uçuşlarının ilerleyen günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacağı öğrenilirken, ayrıca Emre Gölü'ne gelenler saltanat kayağı ile de gölde gezinti yapılabilecek.

"BU GİZEMLİ ŞEHRİ, BU EŞSİZ GÜZELLİĞİ GELİP GÖRSÜNLER"
Test uçuşları sonrası protokol üyeleri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar'ı herkesin görmesi gerektiğini ifade etti. Afyonkarahisar'da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazır olduklarını belirten Vali Çiçek, "Özellikle hem bu bölgeyi hem Ayazini'ni yani Frigya'yı ayağa kaldıracaktık. Frigya'yı tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayacaktık. Balon uçuşları yapalım diye hayal etmiştik, planlamıştık. Büyük bir uğraş verdik hep beraber bugün çok şükür o uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacaklar. Özellikle gölde teknelerimiz, gök yüzünde balonlarımız, gölümüzde su sporlarımız olacak. Gökyüzünde balonlarımızla beraber Afyonkarahisar'ın eşsiz havasını, doğasını, güzelliğini görmek için tüm Türkiye'deki tüm Avrupa'daki hem hemşehrilerimizin ve oradaki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki, binlerce kişiyi milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket" dedi.

Öte yandan, sıcak hava balonlarının yapılan test uçuşlarının Çağrı Selek isimli fotoğraf sanatçısı tarafından drone ile çekilen fotoğraf ve görüntüleri seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkardı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA