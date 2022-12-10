5 köpeğin saldırdığı kız çocuğu kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video
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ŞANLIURFA'da okuldan evine giderken bir anda 5 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada önünden geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay anı cep telefonuyla görüntülendi.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Şanlıurfa?da son günlerde başıboş köpeklerin sayısının arttığı için çocuklarını okula göndermeye korktuğunu ifade eden Mustafa Çimen, şöyle dedi
?Olay günü ben işyerimde oturduğum sırada okuldan dönen kız çocuğu bir anda köpek sürüsünün ortasında kaldı. Ben o sırada kız çocuğuna yardım için dışarı çıktığımda kız çocuğu korkudan yola fırladı. O esnada yolda seyir halindeki bir kamyonun altına girmekten son anda kurtuldu. Daha sonra yere düşen kızı olay yerinden alarak uzaklaştırdık. Köpekler için ise belediye yetkilerini aradık. Ancak kimse gelmedi. Biz bu korkuyla nereye kadar yaşayacağız. Çocuğu tanımıyoruz. Okuldan eve gidiyordu diye düşündük. Sonrasında da kendisinden bir daha haber alamadık.