Video Yaşam 5 köpeğin saldırdığı kız çocuğu kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video
5 köpeğin saldırdığı kız çocuğu kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video

5 köpeğin saldırdığı kız çocuğu kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video

10.12.2022 | 14:35

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ŞANLIURFA'da okuldan evine giderken bir anda 5 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu, köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada önünden geçen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan evine gitmekte olan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, kaldırımda yürüdüğü sırada bölgede bulunan başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Panikle yola fırlayan kız, karşıya geçerken yere düştü. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsünün manevra yaparak durmasıyla, yola atlayan kız kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar, yanına gittikleri çocuğu köpekten güçlükle kurtardı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Şanlıurfa?da son günlerde başıboş köpeklerin sayısının arttığı için çocuklarını okula göndermeye korktuğunu ifade eden Mustafa Çimen, şöyle dedi
?Olay günü ben işyerimde oturduğum sırada okuldan dönen kız çocuğu bir anda köpek sürüsünün ortasında kaldı. Ben o sırada kız çocuğuna yardım için dışarı çıktığımda kız çocuğu korkudan yola fırladı. O esnada yolda seyir halindeki bir kamyonun altına girmekten son anda kurtuldu. Daha sonra yere düşen kızı olay yerinden alarak uzaklaştırdık. Köpekler için ise belediye yetkilerini aradık. Ancak kimse gelmedi. Biz bu korkuyla nereye kadar yaşayacağız. Çocuğu tanımıyoruz. Okuldan eve gidiyordu diye düşündük. Sonrasında da kendisinden bir daha haber alamadık.

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