AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırına yerleştirdiği sağır edici seviyede ses çıkaran ses topunu "tuhaf bir yöntem" değerlendirmesiyle eleştirdi, Yunanistan ise uygulamayı savundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Brüksel'deki görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine, ikili arasında Yunanistan sınır güvenlik birimlerinin Türkiye sınırına konuşlandırdığı ve geçen haftalarda testleri yapılan "ses topu" hakkındaki anlaşmazlık gündeme geldi.

Johansson, ses topunun bugünkü görüşmede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "Bugün bunu konuşmadık. Benim görüşüme göre bu, sınırlarınızı korumak için garip bir yöntem." dedi.