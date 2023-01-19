Adana polisinden uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon: 4 tutuklu | Video
Adana polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyete g ötürülerek ifadesi alınan şüpheliler satıcı olmadıklarını içici olduklarını iddia etti. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23) ve Burak Ş. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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