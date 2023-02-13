Adana'da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video 13.02.2023 | 14:44 Adana’da ilk depremde yıkılan ve 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray Apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı. Apartmanın yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, gece karanlığında otoparkta bulunan araçların adeta dalgalandığı, duvara sabit klima motorunun ise şiddetle sallandığı görülüyor. İnsanların panik halinde kaçışmalarının da yer aldığı görüntülerde, araçların üzerine moloz parçalarının düşmesi ve binanın yıkılmasıyla etrafı toz bulutunun kaplaması yer alıyor.