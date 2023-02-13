Adana'da 60’tan fazla kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anı görüntülendi | Video
Adana’da ilk depremde yıkılan ve 60’tan fazla kişiye mezar olan Zeray Apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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