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Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video

Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video

11.01.2024 | 10:01

Adana’da 2016 yılında darbe girişiminden sonra ihraç olan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü polis memuru 2 yıl firar gezdikten sonra yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 2016 yılında Adana kadrosunda çalışan darbe girişiminden sonra ihraç olan polis memuru Ahmet Tataroğlu(51), Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 18 ay cezaevinde kaldı. Akabinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tataroğlu'nun mahkemesi 2022 yılında sonuçlandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Ahmet Tataroğlu teslim olmadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firar olan ihraç polis memuru Ahmet Tataroğlu'nu yakalamak için çalışmalar başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ahmet Tataroğlu, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklanırken yakaladı.
Yakalanan FETÖ'cü ihraç polisin, terör örgütünün iletişim ağı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu, 1996-2008 yılları arasında Ankara'da ve Adıyaman'da sohbetlerde bulunup 17-25 Aralık süreci sonrası örgütten ayrılan polislerle tekrar örgüte kazandırmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ihraç polis cezaevine gönderildi.
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