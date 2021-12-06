Adana’da ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı | Video
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Adana’nın Kozan ilçesinde ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.
İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde yaşayan Romanlar, çadırlarda ve zorlu koşullarda kamıştan ürettikleri el sanatı ürünleriyle geçimlerini sağlıyor.
Haber çekimi için havalandırılan drone gören Roman çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. İlk defa drone gören çocukların mutluluk anları ise kameralara yansıdı.
Yaşları 3 ile 7 arasında değişen yalın ayak çocuklar, gözlerine ve yüzlerine yansıyan gülüşleri ile mutluluğun imkansızlıklar değil insanın kalbinde olduğunu bir kez daha gösterdi.