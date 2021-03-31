Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada!
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Adana'da düşürdüğü anne yadigarı yüzüğünü bularak cebine atan genç kıza seslenen kadın "Ne olursun geri getir" dedi.