Adana'da otoyolda yarış sonrası kan donduran görüntü: Bacağı koptu! | Video

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Adana’da otoyolda yarış yaparken bir gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan zanlı yakalandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Emrah Y.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.