Adana’daki karnavalda bir dönerci rezaleti daha! İnsan sağlığını böyle hiçe saydı | Video
Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda bir işletmenin standında döner ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar ortaya çıktı. Daha önce de karnavalda stant açan ve benzer görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan fenomen dönerciye 42 bin 76 TL idari para cezası uygulanmıştı...
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