Video Yaşam Adana'dan Nusret'e rakip çıktı! 24 ayar altın kaplamalı tavuk döner görenleri şaşırtıyor...

Adana'dan Nusret'e rakip çıktı! 24 ayar altın kaplamalı tavuk döner görenleri şaşırtıyor...

Adana'dan Nusret'e rakip çıktı! 24 ayar altın kaplamalı tavuk döner görenleri şaşırtıyor...
26.08.2021 | 09:33

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Adana'da bir dönerci, tavuk döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis etti. Dönerci Mehmet İkram Taş, altın kaplama döner, müşterilerin isteği üzerine özel olarak titizlikle hazırladıklarını söyledi.

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Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yıldır sürdüren Mehmet İkram Taş (37), yenilik yapmak için özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis ediyor.


"Talep var güzel gidiyor şuan"
Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Mehmet İkram Taş, "Şimdi yeni bir şey ekledik menüye. Adı gold piton yani altın piton. Yeni bir şeyler yapmak istedik. Talep de var güzel de gidiyor şuan" dedi.


"Altın kaplama olduğu için titizlikle hazırlıyoruz"
Taş, Gold pitonu özel istek üzerine hazırladıklarını kaydederek, "Altın kaplama olduğu için titizlikle hazırlıyoruz. Altın gibi tadı da muazzam. Yeni başladık gold pitonumuzu servis etmeye. Ciddi anlamda da talep var. Adana ve Türkiye'de ilk altın kaplama dönerimiz" diye konuştu.


"Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana"
24 ayar yenilebilir altın kaplama piton döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, "Böyle bir konsepti ben Türkiye'de ilk defa gördüm. Gerçekten çok lezzetli. Mehmet Bey'e de böyle bir lezzeti bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya altın pitonu denemeye bekliyorum. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış" dedi.

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