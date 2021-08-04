Adıyaman'dan kadının boğazını sıkan saldırgana feci dayak kamerada!
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Son dakika haberleri... Adıyaman’da, sokak ortasında bir kadının boğazına sarılarak şiddet uygulayan şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.