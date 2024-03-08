Adliyeden kaçan hükümlülere yardım ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı | Video 08.03.2024 | 08:54 Mersin'de, adliyeden 2 hükümlünün kaçmasıyla ilgili 2 kişi 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında adliye nezarethanesinden şahısların firar ettiği yönündeki haber ve paylaşımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı, duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların duruşmayı beklerken muhafaza edildikleri 'güvenlikli bekleme salonları' bulunduğu belirtildi. Güvenlikli bekleme salonlarında hükümlü ve tutukluların kaçmaması ve güvenliği için ilgili kolluk birimince yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:"5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y, adalet sarayında güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken, görevli jandarma personelinin başka bir görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle hükümlüler, kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiş, olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A'nın ise aranmasına devam edilmektedir. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G, 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklanmış olup, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma devam etmektedir."