Adliyeden kaçan hükümlülere yardım ettikleri gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı | Video
Mersin'de, adliyeden 2 hükümlünün kaçmasıyla ilgili 2 kişi 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandı.
"5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y, adalet sarayında güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken, görevli jandarma personelinin başka bir görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle hükümlüler, kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiş, olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A'nın ise aranmasına devam edilmektedir. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G, 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklanmış olup, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma devam etmektedir."
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