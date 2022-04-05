Video Yaşam Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: "Bu adam bütün ailemizi öldürecek!" | Video
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı:

Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: "Bu adam bütün ailemizi öldürecek!" | Video

05.04.2022 | 15:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: Bu adam bütün ailemizi öldürecek! | Video 05:15
Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: "Bu adam bütün ailemizi öldürecek!" | Video 05.04.2022 | 15:52
14 yaşındaki genç kızı ve anneannesini böyle darp ettiler! Sosyal medyalarında paylaştılar | Video 03:28
14 yaşındaki genç kızı ve anneannesini böyle darp ettiler! Sosyal medyalarında paylaştılar | Video 05.04.2022 | 16:04
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:47
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 05.04.2022 | 15:46
Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu: Herkesin gerçek yüzünü görmesini istiyorum! | Video 04:53
Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu: "Herkesin gerçek yüzünü görmesini istiyorum!" | Video 05.04.2022 | 14:32
SON DAKİKA: Gazeteci Rauf Gerz’in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı... 00:15
SON DAKİKA: Gazeteci Rauf Gerz'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı... 05.04.2022 | 14:17
Gazeteci Rauf Gerz’in ölümüne yol açmıştı! İşte o kaza anı | Video 00:07
Gazeteci Rauf Gerz'in ölümüne yol açmıştı! İşte o kaza anı | Video 05.04.2022 | 13:59
Son Dakika: ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video 01:52
Son Dakika: ATT Büşra'nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin annesi tarafından terk edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video 05.04.2022 | 13:43
ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video 00:22
ATT Büşra o bebeğe süt annelik yapmıştı! Beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi adliyeye sevk edildi | Video 05.04.2022 | 13:03
Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:30
Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 05.04.2022 | 12:05
Tuzla’da valizlere doldurulan 190 kilogram hint keneviri yakalandı | Video 01:23
Tuzla'da valizlere doldurulan 190 kilogram hint keneviri yakalandı | Video 05.04.2022 | 12:06
Son Dakika: ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten kötü haber! Biyolojik anne gözaltında! | Video 02:38
Son Dakika: ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten kötü haber! Biyolojik anne gözaltında! | Video 05.04.2022 | 12:25
Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine baltayla dehşeti yaşatmıştı! 5 yıla kadar hapis talep edildi | Video 00:20
Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine baltayla dehşeti yaşatmıştı! 5 yıla kadar hapis talep edildi | Video 05.04.2022 | 12:05
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya’nın annesi canlı yayında... | Video 10:01
Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu! 12 günlükken evlatlık verilen Elif Akkaya'nın annesi canlı yayında... | Video 05.04.2022 | 11:16
Antalya Olimpos’taki bungalov pansiyonda yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:26
Antalya Olimpos'taki bungalov pansiyonda yangın çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler... 05.04.2022 | 11:06
Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 01:08
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası! 00:14
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası! 05.04.2022 | 11:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 01:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
Karaköy’de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 04:42
Karaköy’de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 05.04.2022 | 10:34
Müge Anlı SON BÖLÜM TAMAMI 5 Nisan 2022 Salı kesintisiz atv izle! Müge Anlı’da gözyaşları sel oldu... 10:11
Müge Anlı SON BÖLÜM TAMAMI 5 Nisan 2022 Salı kesintisiz atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu... 05.04.2022 | 13:38
İstanbul’da PKK operasyonu: Mesleği öğretmen, dağ kadrosuna çalışıyordu! | Video 00:15
İstanbul'da PKK operasyonu: Mesleği öğretmen, dağ kadrosuna çalışıyordu! | Video 05.04.2022 | 10:00

Antalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik. Sıfır ev, eşya ve araba aldım. Evimize geçtik ve bana saygısı olmadı. Bana sürekli 'Ben aileme hesap vermemişim bu yaşa kadar, sana mı hesap vereceğim? Ev ve araba alarak benim üzerime yap' diyordu. Ben de yapmayınca 7 aylık hamileyken evden çıkıp gitti" demişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eski eşi doğum yapacağı sırada hastaneye gidip 3-4 gün ilgilendiğini belirten Onur Duygulu, doğum sonrasında ise çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek, "Hastaneden çıktıktan sonra çocuğumu köye kaçırdılar. Hiçbir şekilde göstermediler. Babası ve erkek kardeşi beni tehdit etti. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. 'Çocuğum nasıl?' diye aradığımda bana 'Gel çocuğunla ilgilen' dediler. Ben de kalkıp evlerine gittim, kalabalıklardı ardından eski karım Güllü ile ikimizi kapıdan dışarı attılar. Babası balkondan yan tarafa çıktı, ben de tüfekle orada olduğunu gördüm. Bana ateş edeceğim derken, kızı Güllü'yü vurdu. Ben 2 adım geri uzaklaşınca bu sefer benim bacağıma sıktı. Ben de o esnada merdivenden iyi kötü aşağı indim ve yere yattım. Bu esnada eski karım Güllü'nün erkek kardeşi Bilal Akman, gelerek tüfeği koluma dayayarak koluma sıktı. Taşladıkları otomobilime bindim. Orada bayılmışım. Gözümü hastanede açtım" demişti.

Onur Duygulu, tüfekle ateş edilmesinin ardından kolunun tutmadığını ve platin takıldığını da söylemişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA