Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: "Bu adam bütün ailemizi öldürecek!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:15
03:28
00:47
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 05.04.2022 | 15:46
04:53
00:15
00:07
Gazeteci Rauf Gerz'in ölümüne yol açmıştı! İşte o kaza anı | Video 05.04.2022 | 13:59
01:52
00:22
01:30
Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 05.04.2022 | 12:05
01:23
Tuzla'da valizlere doldurulan 190 kilogram hint keneviri yakalandı | Video 05.04.2022 | 12:06
02:38
00:20
10:01
00:26
01:08
Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
00:14
01:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
04:42
10:11
Antalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik. Sıfır ev, eşya ve araba aldım. Evimize geçtik ve bana saygısı olmadı. Bana sürekli 'Ben aileme hesap vermemişim bu yaşa kadar, sana mı hesap vereceğim? Ev ve araba alarak benim üzerime yap' diyordu. Ben de yapmayınca 7 aylık hamileyken evden çıkıp gitti" demişti.
Onur Duygulu, tüfekle ateş edilmesinin ardından kolunun tutmadığını ve platin takıldığını da söylemişti.