Adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi, dehşet saçtı: "Bu adam bütün ailemizi öldürecek!" | Video

Antalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik. Sıfır ev, eşya ve araba aldım. Evimize geçtik ve bana saygısı olmadı. Bana sürekli 'Ben aileme hesap vermemişim bu yaşa kadar, sana mı hesap vereceğim? Ev ve araba alarak benim üzerime yap' diyordu. Ben de yapmayınca 7 aylık hamileyken evden çıkıp gitti" demişti.

Eski eşi doğum yapacağı sırada hastaneye gidip 3-4 gün ilgilendiğini belirten Onur Duygulu, doğum sonrasında ise çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek, "Hastaneden çıktıktan sonra çocuğumu köye kaçırdılar. Hiçbir şekilde göstermediler. Babası ve erkek kardeşi beni tehdit etti. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. 'Çocuğum nasıl?' diye aradığımda bana 'Gel çocuğunla ilgilen' dediler. Ben de kalkıp evlerine gittim, kalabalıklardı ardından eski karım Güllü ile ikimizi kapıdan dışarı attılar. Babası balkondan yan tarafa çıktı, ben de tüfekle orada olduğunu gördüm. Bana ateş edeceğim derken, kızı Güllü'yü vurdu. Ben 2 adım geri uzaklaşınca bu sefer benim bacağıma sıktı. Ben de o esnada merdivenden iyi kötü aşağı indim ve yere yattım. Bu esnada eski karım Güllü'nün erkek kardeşi Bilal Akman, gelerek tüfeği koluma dayayarak koluma sıktı. Taşladıkları otomobilime bindim. Orada bayılmışım. Gözümü hastanede açtım" demişti.Onur Duygulu, tüfekle ateş edilmesinin ardından kolunun tutmadığını ve platin takıldığını da söylemişti.