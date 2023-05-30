AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı! O fırın mühürlendi | Video

İstanbul Sultangazi ilçesindeki bir dükkân sahibi ekmek almaya gelen çocuğun AK Partili olduğunu anlayınca "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek kovdu. Çocuğun aile yakınları tepki göstermek için dükkâna gidince bu sefer tehdit ve bıçak saldırısına maruz kaldı. Bu anların görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise dükkân hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Dursun, bugün yaptığı açıklamada ise “Artık eski Türkiye yok!” diyerek dükkânın çalışma ruhsatının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurarak dükkânın mühürlendiğini gösteren görüntüleri paylaştı