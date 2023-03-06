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Alacak-verecek kavgasında, sokakta yürüyenleri vuran şüpheli yakalandı | Video

Alacak-verecek kavgasında, sokakta yürüyenleri vuran şüpheli yakalandı | Video

06.03.2023 | 10:03

Adana’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada sokakta yürüyen olayla alakasız iki şahsı vuran şüpheli saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 5 gün önce merkeze bağlı Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Kabak (27), alacaklı olduğu Servet Altındemir'den (41) parasını istemek için yanına gitti. Sokakta buluşan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kabak, yanında getirdiği otomatik tabancayla Altındemir'e ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar sokaktan geçen Ahmet Kızıltekin'in (35) ensesine, Azize Şeyh Muhammed'in (23) ise bacağına isabet etti. Şüpheli, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ahmet Kızıltekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yakup Kabak'ı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullandığı otomatik tabanca da ele geçirildi.

Emniyete götürülen Kabak, ifadesinde Altındemir'den borcunu ödemesini istediğini, çıkan kavgada da rastgele ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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