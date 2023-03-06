Alacak-verecek kavgasında, sokakta yürüyenleri vuran şüpheli yakalandı | Video
Adana’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada sokakta yürüyen olayla alakasız iki şahsı vuran şüpheli saklandığı evde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yakup Kabak'ı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullandığı otomatik tabanca da ele geçirildi.
Emniyete götürülen Kabak, ifadesinde Altındemir'den borcunu ödemesini istediğini, çıkan kavgada da rastgele ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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