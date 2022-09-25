Video Yaşam Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video
Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video

Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video

25.09.2022 | 12:10

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Antalya’da bir anda alev alan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu. Alevler saniyeler içinde aracın tamamını sararken; ismi öğrenilemeyen sürücü son anda kendini dışarı atmaya başardı.

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Antalya'da sabah saatlerinde itfaiye ekiplerin alarma geçiren olay Aksu ilçesi havalimanı çıkışı trafik ışıklarında bekleyen araç bir anda yanmaya başladı. Alevler saniyeler içinde aracın tamamını sararken; ismi öğrenilemeyen sürücü son anda kendini dışarı atmaya başardı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapatırken İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlerden son anda kurtulan sürücü ise çaresizlik içinde aracın yanmasını seyretti. Hurda yığınına dönen araç otoparka çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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