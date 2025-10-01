Video Yaşam Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video

01.10.2025 | 13:19

Bursa'da direksiyon başına alkollü geçtiği öne sürülen sürücü, trafiği kesip, trafik polisi gibi hareketler yaptı. Sürücüler kornayla tepki gösterirken, alkolün etkisiyle bir süre konuşan şahıs, aracına binip devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başına alkollü geçen bir sürücü, seyir halindeyken tek şeritli yolun ortasında durup araçtan indi. Diğer sürücüler şaşkın bakışlarla alkollü sürücünün ne yapmaya anlamaya çalıştı. Alkollü şahıs bir süre araçtan inip konuşurken, bu durum yolda metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Bazı sürücülerin araçtan inip tepki vermesiyle, otomobile tekrar binen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. İlginç anlar kameraya yansıdı.
