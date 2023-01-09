Video Yaşam Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video
Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video

Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video

09.01.2023 | 16:41

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İstanbul’da ambulansa yol vermeyen bir sürücü gözaltına alındı ve 623 lira ceza kesildi.

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İstanbul'un Esenler İlçesi'nde bir araç sürücüsü ambulansa yol vermedi. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; olayın Hal-Otogar Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldiğini tespit etti ve araç sürücüsünün A.K. olduğunu belirledi. A.K., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. A.K. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Gidişe Ayrılan En Sol Şeridi Sürekli Olarak İşgal Etmek" ve "Geçiş Üstünlüğü Bulunan Aracın İlerlemesini Sağlamamak" maddelerinden ötürü toplamda 623 lira cezai işlem uygulandı.

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