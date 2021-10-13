Video Yaşam Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video
Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video

Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video

13.10.2021 | 10:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 01:35
Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video 13.10.2021 | 10:46
Diyarbakır’da ’ambalajsız et’ taşıma skandalı! 01:27
Diyarbakır’da 'ambalajsız et' taşıma skandalı! 13.10.2021 | 11:17
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 06:49
Boğularak öldü sanılan çocuğun katili yanındaki genç çıktı | Video 13.10.2021 | 10:43
Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor | Video 05:38
Dipsiz göl, sonbahar güzelliği ile mest ediyor | Video 13.10.2021 | 10:42
Avcılar’da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 02:25
Avcılar'da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı 13.10.2021 | 10:48
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı son bölüm atv izle! 04:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ekim 2021 Çarşamba Müge Anlı son bölüm atv izle! 13.10.2021 | 10:44
Cadde ortasında ateş ederken ’senin kanın bana helaldir’ diye bağırmış 03:01
Cadde ortasında ateş ederken 'senin kanın bana helaldir' diye bağırmış 13.10.2021 | 10:42
Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada 04:52
Börekçiye dışarıdan kahvaltılık getirdi, ortalık karıştı: Meydan kavgası kamerada 13.10.2021 | 10:33
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 04:51
200 bin lirayı çöpe attı, oğlunun dikkati parayı kurtardı | Video 13.10.2021 | 10:24
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 04:45
Alışveriş için girdiği marketten ayağı kırık çıktı 13.10.2021 | 10:14
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor 00:49
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor 13.10.2021 | 10:16
Yörüklerin 100 yıl önce göç yolunda ürettiği asırlık balı yeniden ürettiler | Video 05:29
Yörüklerin 100 yıl önce göç yolunda ürettiği asırlık balı yeniden ürettiler | Video 13.10.2021 | 10:04
Evi yanan arkadaşları için seferber oldular | Video 04:13
Evi yanan arkadaşları için seferber oldular | Video 13.10.2021 | 10:05
Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video 02:20
Amerikalı turist otel çalışanını sokak ortasında dövdü | Video 13.10.2021 | 10:09
Avrupa ümidiyle Yunanistan’a gittiler, işkence edilerek geri gönderildiler 03:25
Avrupa ümidiyle Yunanistan’a gittiler, işkence edilerek geri gönderildiler 13.10.2021 | 09:59
İstanbul’da müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada 00:37
İstanbul'da müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada 13.10.2021 | 10:02
Sancaktepe’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! 01:00
Sancaktepe'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk! 13.10.2021 | 09:54
SON DAKİKA: Antalya Kemer’deki orman yangınına müdahale devam ediyor 04:09
SON DAKİKA: Antalya Kemer'deki orman yangınına müdahale devam ediyor 13.10.2021 | 09:24
ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor... 06:10
ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor... 13.10.2021 | 09:47
Tekirdağ’da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu 02:21
Tekirdağ'da vahşet! Katlettiği gelinini parçalara ayırıp, çöp kovasına koydu 13.10.2021 | 09:24

Şişli'de otelde kalan Amerikalı turist Edward W. önce resepsiyonun bilgisayarını kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti. Olay yerine gelen polislere de direnen Edward W. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay günü turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nişantaşı'nda bir otelde geçen cumartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir otelde kalan Amerikalı turist Edward W. odasından inerek resepsiyonun bilgisayarını yere atıp kırdı. Bunun üzerine otel çalışanı Şenol K. ile Amerikalı turist tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Turist bir süre otel içerisinde Şenol K.'yı darbetti. Çalışan kendini dışarıya atarak kaçmaya çalıştı. Saldırgan, çalışanı sokakta da yakalayarak darbetmeye devam etti. Çevredeki iş yeri çalışanlarından Emre B. kavgayı ayırmak için müdahale etse de başarılı olamadı. Turistin, otel çalışanını sokakta yerde sürüklemesi ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLERE DE ZORLUK ÇIKARTTI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere de direnen Edward W., güçlükle polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Edward W. buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zaman zaman sokakta bulunan esnafla da sorun yaşadığı belirtilen Amerikalı turistin otelden ayrıldığı, darbedilen otel çalışanı Şenol K.'nın da izne çıkartıldığı öğrenildi.

ADAM 2 METRE BOYLARINDA ZAPT EDİLMİYORDU
Kavgaya müdahale eden Emre B., Edward W.'nin uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini iddia ederek Şenol ağabey bir günlük buraya yardıma gelmişti. O gecenin sabahında, onunla tartışırken gördüm. Ben de tartışmayı ayırmak istedim. Şenol ağabeyin İngilizcesi yoktu, benim vardı. Adamı biraz sakinleştirdim daha sonra kendi dükkanıma geldim. Sonra bağrışmalar başladı. Bir baktım Şenol ağabeyi darbetmeye başlamış. Elinde bir laptop var. Onu kırıp parçalarken kendini kesmeye başladı. Olay dışarıya taşındı, Şenol ağabeyi yerde sürüklenirken, 'Emre yardım et' diye bağırdı. Vicdanen rahatsız oldum. Başta ayırmaya çalıştım. Adam 2 metre boylarında zapt edilmiyordu, Amerikan askeriymiş galiba. Ben de ayırırken 3 parmağımı kırmaya çalıştı. O acıyı aldıktan sonra ben de darbetmeye başladım. Ayırma amaçlı gittim ama kendini savunamayacak yaşlı adamı darbettiğini görünce dayanamadım. Ben de onu darbetmeye başladım. Uyuşturucu krizine girmişti kendisi. Devamlı titriyordu. Ruh sağlığı sanırım yerinde değil. Bir şeyler söylüyorum anlamıyor diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA