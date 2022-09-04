Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video

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Ankara'da sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.