Video Yaşam Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video
Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video

Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video

04.09.2022 | 15:48

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Ankara'da sokakta oynayan kız çocuğu köpek sürüsünün arasında kaldı. Korkusundan çığlık atan küçük kızın imdadına mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Grup halinde dolaşan bir köpek sürüsü, sokakta yürüyen bir kız çocuğuna saldırdı. Kendini çantası ile korumaya çalışan kızın imdadına çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yetişti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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