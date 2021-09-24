Video Yaşam Ankara’daki "laf atma" cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video

Ankara’daki "laf atma" cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video

Ankara’daki
24.09.2021 | 12:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 00:38
Ağrı Patnos yolunda TIR devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 24.09.2021 | 13:25
Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü | Video 01:18
Lastiği patlayan kamyonet takla atıp alev aldı: 2 ölü | Video 24.09.2021 | 12:36
Şırnak’ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada | Video 00:48
Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada | Video 24.09.2021 | 12:36
İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video 04:04
İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video 24.09.2021 | 12:36
Ankara’daki laf atma cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video 02:03
Ankara’daki "laf atma" cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video 24.09.2021 | 12:36
SON DAKİKA: Müge Anlı’da 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander Kelime-i Şehadet getirerek böyle Müslüman oldu 00:17
SON DAKİKA: Müge Anlı'da 19 kardeşine kavuşan Vedat Alexander Kelime-i Şehadet getirerek böyle Müslüman oldu 24.09.2021 | 12:21
Kayseri Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı 02:02
Kayseri Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı 24.09.2021 | 11:23
Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında 01:45
Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında 24.09.2021 | 12:02
Rize’de skandal görüntüler! Küçük kıza zorla ateş ettirdi, vurulma tehlikesi atlattı | Video 01:04
Rize'de skandal görüntüler! Küçük kıza zorla ateş ettirdi, vurulma tehlikesi atlattı | Video 24.09.2021 | 11:35
Yan bakma kavgası cinayetle sonlandı | Video 01:11
Yan bakma kavgası cinayetle sonlandı | Video 24.09.2021 | 11:23
İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi | Video 04:00
İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesine indi | Video 24.09.2021 | 10:52
Karısını bıçaklamayı çocuğu baba diye seslenince bırakmış | Video 01:36
Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış | Video 24.09.2021 | 10:41
Bartın’da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 02:52
Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 24.09.2021 | 10:36
Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video 02:55
Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video 24.09.2021 | 10:36
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı canlı yayında 14 yaşındaki gencin son görüntülerini paylaştı 12:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı canlı yayında 14 yaşındaki gencin son görüntülerini paylaştı 24.09.2021 | 10:21
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 04:28
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 24.09.2021 | 10:22
Çelik Kanatlar TEKNOFEST’te 00:51
Çelik Kanatlar TEKNOFEST'te 24.09.2021 | 10:02
İbrahim Tatlıses’ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 05:51
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 24.09.2021 | 09:08
Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video 04:10
Asayiş uygulamasında aracında ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı | Video 24.09.2021 | 09:46
Gürültüyle dışarıya çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu | Video 03:16
Gürültüyle dışarıya çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu | Video 24.09.2021 | 09:46

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgada kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın (22) darp sonrası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Bağcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Bağcı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Bağcı'yı darp edip öldüren şüphelilerden Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Bünyamin Yıkılmaz, Cüneyt Yıldırım, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

'ALDIĞI DARBELER BEYİN KANAMASINA YOL AÇMIŞ'
Ölüm sebebinin belirlenmesi için gelen raporda Bağcı'nın darp sonucu beyin kanaması ve akciğer ezilmesi sonucu yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın yaşandığı anda orada bulunan tanık Mustafa Ç., sanıklardan Emre Hoş'un maktulün göğüs kafesine tekme attığını söyleyerek, " Cüneyt, Hasan'ın kafasına iki tane tekme attı, sonra ben onu taşırken bir de sırtına tekme attı. Arabadan inen Emre Hoş da Hasan'ın göğsüne tekme attı ve diğerleri de yumruklamaya başladı. Yere düştüğü için tekrar kaldırmaya çalıştım ama Cüneyt gelip tekrar kafasına tekme attı. Sonra da polis ve ambulans geldi" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bağcı'nın arkadaşı tarafından yerden kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırılması ve tekrar yığılma anı yer alıyor. Darp edildiği alanın ilerisinde bulunan bir minibüsün yanına yatırılıyor ve 112 ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Sağlık ekipleriyle hastaneye götürülen Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA