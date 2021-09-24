Ankara’daki "laf atma" cinayetini bu görüntüler aydınlatacak | Video

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgada kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen Hasan Bağcı’nın (22) darp sonrası görüntüleri dava dosyasına eklendi.

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Bağcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Bağcı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, Bağcı'yı darp edip öldüren şüphelilerden Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Bünyamin Yıkılmaz, Cüneyt Yıldırım, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

'ALDIĞI DARBELER BEYİN KANAMASINA YOL AÇMIŞ'

Ölüm sebebinin belirlenmesi için gelen raporda Bağcı'nın darp sonucu beyin kanaması ve akciğer ezilmesi sonucu yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın yaşandığı anda orada bulunan tanık Mustafa Ç., sanıklardan Emre Hoş'un maktulün göğüs kafesine tekme attığını söyleyerek, " Cüneyt, Hasan'ın kafasına iki tane tekme attı, sonra ben onu taşırken bir de sırtına tekme attı. Arabadan inen Emre Hoş da Hasan'ın göğsüne tekme attı ve diğerleri de yumruklamaya başladı. Yere düştüğü için tekrar kaldırmaya çalıştım ama Cüneyt gelip tekrar kafasına tekme attı. Sonra da polis ve ambulans geldi" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bağcı'nın arkadaşı tarafından yerden kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırılması ve tekrar yığılma anı yer alıyor. Darp edildiği alanın ilerisinde bulunan bir minibüsün yanına yatırılıyor ve 112 ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Sağlık ekipleriyle hastaneye götürülen Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.