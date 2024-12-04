Ankara'daki yaban hayvanlarının sert kış şartlarında doğal yaşamı kamerada | Video 04.12.2024 | 14:10 Ankara’da ormanlık ve kırsal alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kar yağışında yaban hayvanlarının doğal ortamında yaşamları görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın yüksek rakımlı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Akyurt ilçesinde de etkisini gösteren kar, yaban hayatına tanıklık etti. Kar yağışıyla birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşamı, bölgeye yerleştirilen fotokapan kameralarına yansıdı. Sert kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaralı yaban domuzu ve kurtların karla kaplı zorlu arazilerde dolaştıkları anlar kaydedildi.