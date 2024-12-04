Video Yaşam Ankara'daki yaban hayvanlarının sert kış şartlarında doğal yaşamı kamerada | Video
Ankara'daki yaban hayvanlarının sert kış şartlarında doğal yaşamı kamerada | Video

Ankara'daki yaban hayvanlarının sert kış şartlarında doğal yaşamı kamerada | Video

04.12.2024 | 14:10

Ankara’da ormanlık ve kırsal alanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kar yağışında yaban hayvanlarının doğal ortamında yaşamları görüntüledi.

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Ankara'nın yüksek rakımlı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Akyurt ilçesinde de etkisini gösteren kar, yaban hayatına tanıklık etti. Kar yağışıyla birlikte yaban hayvanlarının doğal yaşamı, bölgeye yerleştirilen fotokapan kameralarına yansıdı. Sert kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaralı yaban domuzu ve kurtların karla kaplı zorlu arazilerde dolaştıkları anlar kaydedildi.
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