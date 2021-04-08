Video Yaşam Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor

Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor

Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor
08.04.2021 | 15:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 02:39
Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor 08.04.2021 | 15:51
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 01:44
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi | Video 08.04.2021 | 16:04
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 00:20
Silvan'da akraba aileler arasında hayvan otlatma kavgası: 2'si ağır 4 yaralı | Video 08.04.2021 | 15:56
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 02:16
İstanbul Esenyurt'ta ayağı tuvalet deliğine sıkışan çocuğun kurtarılma anı kamerada! 08.04.2021 | 15:27
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 03:54
Kıl payı ile ölümden döndüler. O anlar kamerada | Video 08.04.2021 | 15:20
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 01:46
Beylikdüzü'nde olay! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü | Video 08.04.2021 | 14:28
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 00:34
Tartıştığı motosiklet sürücüsünün kafasına kask ile vurdu | Video 08.04.2021 | 14:28
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: Veremem abi | Video 07:49
Jandarma tarihi eseri müzeyi götürmek istedi, köylüler üzerine oturarak böyle tepki gösterdi: "Veremem abi" | Video 08.04.2021 | 13:53
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 05:45
Kurdun dağ keçisi avı görüntülendi | Video 08.04.2021 | 14:04
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 00:12
Koruma altındaki 'Akdeniz Foku' görüntülendi | Video 08.04.2021 | 13:59
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga | Video 08.04.2021 | 14:01
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atan sürücü yakalandı | Video 08.04.2021 | 14:01
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 00:45
İstanbul TEM Otoyolu’nda lüks otomobiliyle makas atarak dehşet saçan sürücü kamerada 08.04.2021 | 13:41
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 02:59
Kocaeli'de kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu: Ortalık savaş alanına döndü! 08.04.2021 | 13:42
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 00:34
Antalya'da parkta tekmeli sopalı acımasız kavga kamerada! 3 kişiden bir kişiye karşı 08.04.2021 | 13:41
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 05:45
Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada 08.04.2021 | 12:54
Osmaniye'de evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan şahıs kamerada 01:21
Osmaniye'de evdeki eşyaları balkondan aşağıya atan şahıs kamerada 08.04.2021 | 11:52
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 01:43
Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı. Hırsızlık anları kamerada | Video 08.04.2021 | 12:28
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 02:19
Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video 08.04.2021 | 12:28
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 00:57
Son dakika! Muğla’da dehşet. Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü | Video 08.04.2021 | 11:55

Antalya'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve fosseptik çukurunda parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54), kayıp olan kafatası ve göğüs kafesini bulmak için arama yapılıyor. 6 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin ise sorgusu sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı, sonuç alamadı. Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Teknik incelemeler sonunda Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı. Dün ise Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine giden ekipler, bahçedeki foseptik çukurunda, Süleyman Eken'in parçalanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti. İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık bir alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı.


Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan kayıp olan kafatası ile gögüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA