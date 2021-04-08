Antalya öldürülen Süleyman Eken'in kayıp kafatası ve göğüs kafesi aranıyor

Antalya'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve fosseptik çukurunda parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54), kayıp olan kafatası ve göğüs kafesini bulmak için arama yapılıyor. 6 bin liralık borç yüzünden cinayeti işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin ise sorgusu sürüyor.

Antalya'da Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı, sonuç alamadı. Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Teknik incelemeler sonunda Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı. Dün ise Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine giden ekipler, bahçedeki foseptik çukurunda, Süleyman Eken'in parçalanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti. İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık bir alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı.



Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kayıp olan kafatası ile gögüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.

