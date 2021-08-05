Antalya'da kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika haberleri.... Antalya Çıralı’da esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer İlçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü. Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı.



Abla Nur Işıtan Samet'in Salı akşamı 23.30'a kadan açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan'ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.



Samsun'dan gelen baba İhsan Işıtan ve İstanbul'dan gelen abla Nur Işıtan ile birkaç akrabasının, Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından verilen ekiple birlikte yaptıkları araştırmalar, kayboluşunun üzerinden 4 gün geçen Samet Işıtan'a ulaşmaya yetmedi.



Abla Nur Işıtan: "Daha geniş alanda arama yapılması lazım, umutlar tükeniyor."

Ağırlıklı olarak Antalya genelindeki yangın bölgelerinde görev yapan arama kurtarma ekipleri sebebiyle aramaların yeterince yapılamadığını söyleyen Işıtan , kardeşinin kayboluşun ardından 4 gün gibi bir zaman geçtiği için kaygıların arttığını belirterek "Yangınlar sebebiyle arama kurtarma çalışmaları malesef yeterli gelmiyor. 4. gün olduğu için bizim de umudumuz tükeniyor. " diye konuştu.



"Kardeşim kayalıklardan düşmüş olabilir"

Işıtan, "Kardeşim bu bölgede olsa mutlaka bir kamera görüntüsünde görünürdü. Muhtemelen kayalıklardan düşmüş olabileceğini düşünüyoruz. Haber alamıyoruz 4. gün oldu dağda kalmayı bilen bir çocuk başına bir şey gelmediyse, yolunu kaybetmesi mümkün değil. Sivil arama kurtarma ekiplerinden de destek bekliyoruz." dedi.



"Sosyal medyadaki bulundu iddiaları doğru değil"

Sosyal Medyada Sazak Koyun'da bulunduğu iddisanın olduğunu söyleyen Nur Işıtan bunun doğru olmadığını, arama çalışmalarına devam ettiklerini ve bölgeyi bilen yerel halktan da destek beklediklerini kaydetti.