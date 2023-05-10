Video Yaşam Antalya’da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: "Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim" | Video
Antalya’da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu:

Antalya’da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: "Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim" | Video

10.05.2023 | 17:09

Antalya’da yolculara sinirlenerek yolcu dolu otobüsü durakta park edip terk eden şoför, patronun ricası ile işe geri döndü. Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, “Yolcular ile ön aynanın görüş açısının kapatılması konusunda tartıştık. Yolcuların üzerime gelmesi ile psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim. 30 dakika sonra ise geri gelerek aracı aldım. Patronum olmasa işi bırakmıştım” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü Rasık Kayaca, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

"16 SENEDİR BİZ HALKIN GÖZÜNDE BİR HİÇİZ, BİZİ SEVMİYORLAR"
Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasik Kayacan, "Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar. Araba sayısı az, esnaf zarar ettiğini belirterek araçlarını çekmeye başladı. 300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dun sabah 06.00'da işe başladım 20.00'da işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor" dedi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, YOLCULAR DA ÜZERİME GELİNCE OTOBÜSÜ BIRAKIP GİTTİM"
Tartışmanın daha sonra büyüdüğünü belirten Kayacan , "Yolculara aynanın açısını kapatmamasını söyledim. Kadının birisi çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmamam gerektiğini söyledi. Ben aynayı görmeden nasıl seyir halinde olacağım. Bu insanların can güvenliği nasıl sağlanacak. Durakta durdum, başka yolcu almayacağımı söyledim. Kadın bana çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmaya devam etti. "Biz insan değil miyiz" dedi? Ben de ben biz insan değil miyiz dedim. O da değilsin dedi. Ben de otobüsü park ettim, inerek uzaklaştım. Günde 14-16 saat çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde başlıyorum. Bunun bilmiyorlar. Bize çok maaş aldığımızı biliyorlar. Biz çok maaş almıyoruz. Psikolojim bozuldu, sadece o kadın değil diğer yolcular da üzerime gelince otobüsü bırakıp gittim. 30 dakika sonra geri gelerek otobüsü aldım. Sonra otobüs sahibinin ricası ile işime devam ediyorum. Ben mesleğimi severek yapıyorum, sevmesem 16 yıldır yapmam. Patronum olmasa ben işi bırakmıştım" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim | Video 03:52
Antalya’da yolculara kızıp otobüsü terk eden şoför konuştu: "Psikolojim bozuldu ben de bıraktım gittim" | Video 10.05.2023 | 17:09
Samsun’da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video 00:30
Samsun'da uyuşturucu madde satışına 1 tutuklama | Video 10.05.2023 | 16:00
“Danışmanlık” adı altında haksız kazanç elde edilen üç iş yerine 460 bin lira idari para cezası! | Video 00:22
“Danışmanlık” adı altında haksız kazanç elde edilen üç iş yerine 460 bin lira idari para cezası! | Video 10.05.2023 | 12:07
Kalabalığın arasında seyreden scooter genç kadına böyle çarptı | Video 02:04
Kalabalığın arasında seyreden scooter genç kadına böyle çarptı | Video 10.05.2023 | 15:20
Ankara’da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı | Video 00:30
Ankara’da sahte etil alkol imalatçılarına operasyon: 3 gözaltı | Video 10.05.2023 | 14:42
Ankara’da başörtülü kadına saldırı kamerada! | Video 00:24
Ankara’da başörtülü kadına saldırı kamerada! | Video 10.05.2023 | 14:32
Cips paketinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı | Video 00:25
Cips paketinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 14:12
Türkiye’nin yerli otomobili Togg Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılandı | Video 04:57
Türkiye’nin yerli otomobili Togg Diyarbakır’da yoğun ilgiyle karşılandı | Video 10.05.2023 | 14:03
Kocaeli’de ilginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı | Video 01:56
Kocaeli'de ilginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı | Video 10.05.2023 | 14:08
Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 00:21
Sahte savcı ev hanımlarını 2 milyon 250 bin dolandırdı | Video 10.05.2023 | 11:48
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 01:20
Araç şarampole yuvarlandı, 4 kişinin yaralandığı kazada plaka sahte çıktı | Video 10.05.2023 | 11:25
Haliç’te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 04:30
Haliç'te rezalet görüntü! Denizde çöp deryaları oluştu, fareler kol geziyor | Video 10.05.2023 | 11:21
CHP’liler ile AK Parti’liler arasında kavga çıktı, CHP’li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 02:17
CHP'liler ile AK Parti'liler arasında kavga çıktı, CHP'li meclis üyesi silahına sarıldı | Video 10.05.2023 | 11:03
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 01:50
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 10.05.2023 | 11:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 10.05.2023 | 10:28
İstanbul’da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 01:15
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 10:24
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar | Video 10.05.2023 | 09:40
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 05:00
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 10.05.2023 | 09:43
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:01
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.05.2023 | 09:26
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, okuyacağız diyerek altınlarını çaldılar! | Video 05:55
Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar! | Video 10.05.2023 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA