Ardahan'da Mendereslerin kıvrımlı şekli böyle görüntülendi | Video 10.10.2023 | 09:22 Geniş mera ve ovalara sahip Ardahan'da, akan menderesler sonbaharda etkileyici görüntüler oluşturuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan ovasından geçen Kura nehri ve derelerin oluşturduğu menderesler kıvrımlı şekilleriyle görsel şölen sunuyor. Ardahan ovasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen doğanın "kılcal damarları" gibi kıvrılan menderesler, göz kamaştıran güzellikleriyle hayran bırakıyor. Yaz, sonbahar ve kış aylarında fotoğraf tutkunları için açık bir stüdyo konumunda olan ve dümdüz ovanın içinde kıvrılarak uzanan Ardahan ovasındaki Menderesler, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Daha çok ilkbahar aylarında rengarenk çiçeklerle kaplanan mendereslerin olduğu alan, kışın da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanıyor.Sonbaharda da görüntülenen menderesler, güzelliği ile dikkat çekerken her mevsim eşsiz manzarası ile fotoğrafçıların çekim alanı oluyor.